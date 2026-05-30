رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (الكوثر: 2-3)

في هذا العيد المبارك، نستمد من آيات الله عز وجل قوة الصبر وطمأنينة القلوب، ونتذكّر أن عصابات الإبادة وكل من يحمل لنا الشر ويحاول قطع صلتنا بالحياة والأمل هو الأبتر، بينما نحن بأمر الله موصولون بالله تعالى ثم بالأمل والنصر والرحمة.

غزة العزيزة، يا بوصلة الصمود وعنوان الصبر، يا زهرة الأمل التي تنبت في صخور الألم، نبعث إليك تحية محبة ووقفة إجلال لكل صابر وثابت في وجه المحن. في ظل المحرقة التي تعصف، وألم الفقد الذي يخنق الأنفاس، يبقى قلبك نابضًا بالإيمان والرجاء.

أيها الأحبة، لا تخذلوا أنفسكم في لحظات العسر، فالله مع الصابرين، وجعل الصبر مفتاح الفرج. كل دمعة على فقد غالٍ هي ماء لزرع الانتصار، وكل صرخة في الظلام هي نور يُستنار به الغد.

في عيد الأضحى هذا، نُهديكم سلامًا صادقًا ونسأل الله أن يعيد عليكم الأيام بالفرح، ويرزقكم العافية والسكينة، ويبدل ألم الفراق بلقاء قريب، ووجع الحصار بحرية قادمة لا محالة.

قال تعالى:

﴿سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ [الرعد: 24]

هذه بشارة لكل صابر، أن الله معكم، وأن الصبر باب الفرج.

وقال النبي ﷺ:

"عَجَبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له." (رواه مسلم)

فاصبروا يا أهلنا، فالصبر مفتاح النصر، والفرج آتٍ بإذن الله.

حين نحيا صمودكم الأسطوري وتضحياتكم العزيزة ودماء شهدائكم الطاهرة التي سقت أرضكم، نشعر بالفخر والعزة، ونؤمن بأن الله قد اختاركم لرسالة عظيمة، لتمضي غزة على طريق النصر مهما طال الليل.

غزة، أنتِ الحكاية التي لا تنتهي، القلب الذي ينبض بإيمان لا يموت، ونحن معكم بقلب وروح، نؤمن أن الفجر قريب، وأن دموعكم اليوم ستتحول إلى انتصار وغد مشرق.

غزة يا مهبط الكبرياء، يا سيدة المجد حين يُذبح العيد على أعتابك،

كل عام وأنتِ تقاتلين الموت بالحياة، وتزرعين الأمل تحت الركام،

يا من في دمك تنبت التكبيرات، وفي عيونك تولد الأضحى رغم الفقد والجراح.

عيدك ليس لحماً ولا لباساً...

عيدك صبرٌ على الجوع، وكرامةٌ لا تُذل،

عيدك دعاء الأمهات، وتكبيرات النصر المختبئة في صدور الرجال.

غزة... لو عرف العيد الطريق إلى المجد، لسجد عند قدميك،

ولو سُئلت السماء عن معنى التضحية، لنطقت باسمك.

كل عام وأنتِ ملحمة،

كل عام وأنتم أهلي وشعبي في غزة العزة العيد رغم كل شيء.

المصدر / فلسطين أون لاين