غزة: الحصيلة التراكمية للعدوان ترتفع إلى 72,938 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن الارتفاع التراكمي لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن الحصيلة الإجمالية للشهداء وصلت إلى 72,938 شهيداً، فيما بلغ عدد المصابين 172,919 مصاباً.

وأوضحت الوزارة أنه تم مؤخراً إضافة 112 شهيداً إلى هذه الإحصائية التراكمية بعد استكمال بياناتهم واعتمادها رسمياً منذ بداية شهر مايو الجاري.

929 شهيدا منذ أكتوبر الماضي

وعلى صعيد التطورات الميدانية منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، أفادت الوزارة أن إجمالي عدد الشهداء خلال هذه الفترة بلغ 929 شهيداً، و2,811 مصاباً، في حين تمكنت الطواقم الطبية من انتشال 781 جثماناً.

وفيما يخص ضحايا الساعات الماضية، أكدت الصحة وصول 7 شهداء (من بينهم 6 شهداء جدد وشهيد متأثر بإصابته) و25 مصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة أن هناك عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني عجزاً تاماً عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة بسبب المعوقات الميدانية.

المصدر / فلسطين أون لاين