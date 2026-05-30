فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لأول مرة منذ 1964.. ممداني يقاطع المسيرة المؤيدة لـ"إسرائيل" في نيويورك

مئات الفنانين البريطانيين يقاطعون مؤسسة متهمة بدعم مشاريع استيطانية

محلل عسكري إسرائيلي: "إسرائيل" تقترب من هزيمة جديدة في إيران ولبنان

رجل أعمال يكشف محاولة تجنيده للتجسس على ناشطي "فلسطين أكشن"

إشادة واسعة بلاعب تنس أردني انسحب رفضًا لمواجهة لاعب إسرائيلي

حادث سير ذاتي لإحدى حافلات حجاج الضفة

تسريبات أولية عن سعر وملامح ومميزات آيفون 18 برو ماكس المرتقب

قاسم: استمرار التواصل مع الوسطاء للوصول إلى مقاربات مقبولة بشأن المرحلة الثانية

مصر تدعو وفد حماس إلى القاهرة ضمن مساعٍ لإنقاذ اتفاق غزة

الاحتلال يُجبر عائلة مقدسية على هدم 7 من منازلها ذاتيًا

"أونروا" تحذر من تدهور الأوضاع الصحية في غزة وتزايد الاحتياجات الإنسانية بالضفة

30 مايو 2026 . الساعة 12:38 بتوقيت القدس
...
لأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة تشهد تدهورًا متسارعًا، بالتزامن مع اتساع الاحتياجات الإنسانية في الضفة

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة تشهد تدهورًا متسارعًا، بالتزامن مع اتساع الاحتياجات الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة نتيجة استمرار النزوح الداخلي وتصاعد اعتداءات المستوطنين.

وأوضحت الوكالة أن قطاع غزة يعاني انتشارًا متزايدًا للقوارض والطفيليات، ما يفاقم المخاطر الصحية على السكان، ولا سيما الأطفال، في ظل الظروف المعيشية القاسية ونقص الإمكانات والمواد اللازمة للاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

وأضافت أن فرق الصحة البيئية التابعة لها تواصل جهودها للحد من انتشار الآفات، فيما تواصل الطواقم الطبية تقديم الرعاية والعلاج للمصابين، مشيرة إلى أن القيود المفروضة على دخول الإمدادات الأساسية تقلص من فاعلية التدخلات الصحية والبيئية المطلوبة.

ادخال  المساعدات الضرورية

وأكدت "أونروا" أن هناك حاجة ملحّة لإدخال المساعدات والمستلزمات الضرورية إلى القطاع بشكل واسع ومنتظم، بما يساهم في تعزيز الخدمات الصحية والحد من المخاطر التي تهدد السكان، خاصة في المناطق المكتظة التي تفتقر إلى مقومات النظافة والصحة العامة.

وفي الضفة الغربية، أوضحت الوكالة أنها تواصل تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين رغم التحديات المتصاعدة، من خلال إدارة أكثر من 90 مدرسة وثلاثة مراكز للتدريب المهني وأكثر من 50 مركزًا صحيًا.

كما أشارت إلى أنها توفر خدمات الحماية الاجتماعية والمساعدات الطارئة لأكثر من 270 ألف فلسطيني، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية جراء النزوح الداخلي المتصاعد واعتداءات المستوطنين المتكررة.

ضرورة إنسانية

وشددت "أونروا" على أن استمرار عملها في قطاع غزة والضفة الغربية يمثل ضرورة إنسانية أساسية في ظل تنامي الاحتياجات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وازدياد اعتماد الفلسطينيين على خدماتها لمواجهة تداعيات الحرب والانتهاكات المستمرة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #الأونروا #أونروا #أوضاع صحية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة