"تسنيم": الحصار البحري الأمريكي على إيران مستمر رغم إعلان ترامب رفعه

30 مايو 2026 . الساعة 12:05 بتوقيت القدس
حصار بحري تفرضه واشنطن على طهران

قالت وكالة تسنيم، نقلاً عن مصادر وبحّارين إيرانيين، إن الحصار البحري الأميركي المفروض على إيران لا يزال قائماً، رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، رفع الحصار.

وأوضحت المصادر أن سفناً إيرانية حاولت عبور خط الحصار بعد الإعلان، لكنها واجهت تحذيراً من القوات الأميركية في المنطقة.

وأضافت أن القيادة المركزية الأميركية أنذرت السفن الإيرانية بالتوقف ومنعت عبورها، ما يشير إلى أن إجراءات المنع البحري مستمرة عملياً بالرغم من التصريحات الرسمية.

ولم تورد تسنيم تفاصيل إضافية حول عدد السفن المعنية أو وقوع أي احتكاك مسلّح، كما لم ترد بعد أي تصريحات رسمية من الجانب الأميركي بشأن هذه الحوادث.

وامس غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعاً استمر ساعتين حول احتمال التوصل إلى اتفاق مع إيران من دون إصدار قرار نهائي، وفق ما قاله مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية.

وكان ترامب قد نشر قبل ذلك على منصته أنه يعتزم "اتخاذ قرار نهائي" خلال اللقاء الذي عُقد في غرفة العمليات بالبيت الأبيض.

المصدر / فلسطين أون لاين
#ترامب #مضيق هرمز #حصار بحري #حصار إيران

