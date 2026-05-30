تواصلت، السبت، الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصعيد ميداني شمل قصفًا مدفعيًا وإطلاق نار وتحليقًا مكثفًا للطائرات المسيّرة في عدة مناطق من القطاع.

وفي أحدث التطورات، أغارت طائرة مسيرة على نقطة تابعة للشرطة الفلسطينية في شارع مستشفى شهداء الأقصى شمالي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين جراء القصف، فيما ذكرت لاحقا أن الشهيد في قصف المسيرة الإسرائيلية هو رئيس قسم التخدير في مستشفى يافا بدير البلح الدكتور جمال أبو عون من مخيم البريج.

وأفادت مصادر محلية بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت المناطق الواقعة شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي طال وسط مدينة خان يونس وجنوبها، إضافة إلى قصف آخر استهدف المناطق الغربية من مدينة رفح.

كما هزّ انفجار عنيف منطقة المواصي غرب رفح، ناجم عن سقوط قذيفة مدفعية في المنطقة الشمالية الغربية للمدينة، فيما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها باتجاه المناطق الشرقية من خان يونس.

طائرات الاستطلاع وكواد كابتر

وفي السياق، واصلت طائرات الاستطلاع والمسيّرات الإسرائيلية تحليقها المكثف على ارتفاعات منخفضة، حيث رُصدت طائرات "كواد كابتر" في أجواء منطقة سجن أصداء والمنطقة الصناعية شمال خان يونس، إلى جانب تحليق طائرات استطلاع فوق بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت تجمعات مدنية وحواجز شرطية في قطاع غزة، في إطار خروقات متصاعدة لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم برعاية الوسطاء وبإشراف الإدارة الأمريكية.

