مقتل شاب في يركا يرفع حصيلة القتلى منذ بداية العام لـ112

30 مايو 2026 . الساعة 09:25 بتوقيت القدس
سيارة إسعاف في مناطق بالداخل المحتل (أرشيف)

قُتل شاب (24 عامًا) بجريمة إطلاق نار في يركا ليصل بذلك عدد القتلى في المجتمع العربي إلى مئة و12، منذ بدء العام الجاري.

وأفادت طواقم إسعافية في الداخل المحتل، بأنها تلقت بلاغًا، فجر اليوم السبت، عن إصابة شاب في بلدة يركا، وأنه تم العثور على الشاب فاقدًا للوعي ومن دون نبض ولا تنفس، حيث أصيب بجروح نافذة خطيرة في أنحاء جسده، ما اضطرهم إلى إقرار وفاته في المكان.

ومع ضحية جريمة القتل المرتكبة اليوم في يركا، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 112، في ظل تصاعد غير مسبوق في جرائم إطلاق النار، وجرائم العنف المنظّم.

موجة جرائم 

وتشهد البلدات العربية موجة متواصلة من جرائم القتل وإطلاق النار، وسط اتهامات متكررة لشرطة الاحتلال والمستوى الأمني والسياسي بالتقصير في مواجهة الجريمة المنظمة، رغم تزايد أعداد الضحايا، وتكرار هذه الجرائم، بشكل شبه يومي.

وحسب المعطيات فمعظم ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل منذ مطلع العام، قد قُتلوا نتيجة إطلاق النار، في ظل استمرار حالة انعدام الأمن الشخصي داخل البلدات العربية، وغياب خطوات فعّالة للحد من تفشي العنف والجريمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مقتل شاب #جرائم الداخل #حصيلة قتلى #يركا #قتلى الداخل

