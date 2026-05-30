أفادت تقارير إسرائيلية بأن حزب الله أطلق أكثر من عشرة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمالي فلسطين المحتلة، ليلة الجمعة - السبت، مستهدفاً بشكل مباشر منطقة "كريات شمونة" والمناطق المحيطة بها، مما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار والدفاعات الجوية.

وذكرت المصادر ذاتها أن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي تمكنت من اعتراض عدة صواريخ في الأجواء، في حين سقط أحد الصواريخ بشكل مباشر في وسط مدينة "كريات شمونة" وانفجر فيها، مؤكدة أن القصف أسفر عن وقوع أضرار مادية جسيمة وكبيرة في الموقع المستهدف.

وعقب الهجوم، هرعت طواقم الإطفاء والإنقاذ والإسعاف الإسرائيلية إلى مكان سقوط الصاروخ، حيث باشرت العمل الفوري على تمشيط الموقع والبحث بين الأنقاض للتأكد من عدم وجود عالقين أو إصابات بشرية جراء الانفجار، بالإضافة إلى إخماد النيران والسيطرة على التداعيات الميدانية في المنطقة.

والجمعة أعلن حزب الله اللبناني، تنفيذ ثماني عمليات عسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، مؤكداً استهداف ست دبابات من طراز "ميركافا" وإجبار آليات إسرائيلية على التراجع، في إطار ما وصفه بالرد على خروقات وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

المصدر / فلسطين أون لاين