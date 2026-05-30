حملة اعتقالات واعتداءات للمستعمرين في عدة محافظات بالضفة

30 مايو 2026 . الساعة 08:17 بتوقيت القدس
شهدت عدة محافظات في الضفة الغربية، فجر وصباح السبت، تصاعداً في الانتهاكات والاعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين، أسفرت عن اعتقال ستة مواطنين، بينهم قيادات محلية وفتى، إلى جانب إلحاق أضرار مادية بممتلكات المواطنين ومنازلهم عقب عمليات دهم وتفتيش واسعة.

ففي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، شابين من ضاحية شويكة الواقعة شمال مدينة طولكرم، حيث أفادت مصادر محلية بأن القوة العسكرية المقتحمة داهمت منزلي الشابين سمارة العباس ومحمد رفعت العباس، وقامت بتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما وتخريبها بشكل واسع قبل أن تقتادهما إلى جهة غير معلومة.

توغل واعتقالات 

وفي سياق متصل، نفذت قوات الاحتلال عملية توغل أخرى في مدينة قلقيلية عبر مدخلها الشرقي، طالت اعتقال أربعة مواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها بدقة والتعامل بفظاظة مع محتوياتها.

وأوضحت المصادر أن من بين المعتقلين أمين سر حركة "فتح" إقليم قلقيلية محمود الولويل، وعضو الإقليم محمد نزال، بالإضافة إلى الشاب محمود أبو لبدة، والفتى يامن زياد داود.

ولم تقتصر الاعتداءات على المداهمات العسكرية، بل تزامنت مع هجوم شنه مستعمرون، فجر اليوم، على بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، وتركزت الاعتداءات في منطقة بئر فوزا بالبلدة، حيث رشق المستعمرون عدة منازل للمواطنين بالحجارة مما أثار حالة من الذعر، كما أقدموا على تحطيم وإلحاق أضرار بالغة في عدد من المركبات التي كانت متوقفة أمام هذه المنازل قبل أن ينسحبوا من المكان.

