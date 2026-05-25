6 شهداء خلال 24 ساعة وارتفاع حصيلة العدوان إلى 72,797 شهيداً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، وصول 6 شهداء و8 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، أن من بين الشهداء خمسة ارتقوا حديثاً، إضافة إلى شهيد توفي متأثراً بإصابته السابقة.

904 شهيد منذ أكتوبر

وأضافت أن إجمالي حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 904 شهداء و2713 إصابة، إلى جانب 777 حالة انتشال.

وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 72 ألفاً و797 شهيداً، إضافة إلى 172 ألفاً و821 إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين