منذ بدء العدوان.. ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في لبنان إلى 55

24 مايو 2026 . الساعة 18:02 بتوقيت القدس
55 شهيداً فلسطينيًّا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في لبنان إلى أكثر من 55 شهيداً منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استمرار الغارات على مناطق الجنوب، والتي تستهدف مدنيين ولاجئين فلسطينيين في تجمعات ومخيمات قضاء صور، مخلفة خسائر بشرية متصاعدة ومشاهد متكررة من الفقد والدمار.

وفي أحدث الهجمات، استشهدت الحاجة أم أحمد فارس ونجلاها هشام وحسام، الأحد، جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلاً وبستاناً في منطقة البقبوق قرب تجمع جل البحر شمالي مدينة صور، ما أسفر أيضاً عن سقوط خمسة شهداء وإصابة اثنين آخرين، وسط صعوبات في انتشال بعض الجثامين بسبب استمرار القصف.

وفي سياق متصل، شيّع أهالي مخيم البرج الشمالي في مدينة صور جثمان المسعف الفلسطيني السوري يزن نورس سعيد، الذي استشهد إثر غارة إسرائيلية استهدفت طواقم إسعاف في بلدة دير قانون النهر قبل يومين.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، ما أدى إلى تكرار مشاهد التشييع في المخيمات الفلسطينية، التي باتت تعيش حالة فقد متواصل، خاصة في مخيم البرج الشمالي الذي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد شهدائه خلال الحرب الحالية.

المصدر / فلسطين أون لاين
