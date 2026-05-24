فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تعرف على تفاصيلها.. القسام تنشر رسالة القائد عز الدين الحداد

منذ بدء العدوان.. ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في لبنان إلى 55

منذ بداية العام.. ارتفاع حصيلة جرائم القتل في الداخل المحتل لـ 106

الحجاج يواصلون طواف القدوم في الحرم المكي عشية بدء مناسك الحج

روسيا تشنّ هجومها الأعنف على كييف بصاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي

مستوطنون يقطعون أكثر من 40 شجرة زيتون شرق سلفيت

تقرير: ترامب يرفض الرد على اتصالات نتنياهو للتحدث معه

هيئة البترول: دخول 5 شاحنات غاز طهي إلى القطاع

حزب الله يعلن عن 7 هجمات ضد آليات وجنود إسرائيليين جنوبي لبنان

19 دولة إسلامية ترفض اعتزام "أرض الصومال" افتتاح سفارة في القدس المحتلة

منذ بداية العام.. ارتفاع حصيلة جرائم القتل في الداخل المحتل لـ 106

24 مايو 2026 . الساعة 17:30 بتوقيت القدس
...
ارتفاع حصيلة جرائم القتل في الداخل المحتل لـ 106

ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل عام 48 منذ بداية العام الجاري، إلى 106، وذلك بعد مقتل الشاب أحمد حفناوي بإطلاق نار في مدينة الرملة الأحد.

وتعرض الشاب حفناوي لإطلاق نار داخل شاحنة في مدينة الرملة، قبل أن تشتعل النيران في الشاحنة، لتاتي الجريمة بعد يومين من وقفة احتجاجية شهدتها أم الفحم ضد الجريمة المنظمة وتقاعس شرطة الاحتلال، بدعوة من اللجنة الشعبية في المدينة.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بجمع السلاح ومكافحة العصابات الإجرامية، فيما اتهمت شخصيات محلية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتقاعس والتواطؤ مع الجريمة المنظمة.

وتشهد البلدات العربية تصاعدا متواصلا في جرائم القتل وإطلاق النار، وسط اتهامات متكررة للشرطة والسلطات الإسرائيلية بالفشل والتقاعس عن مواجهة منظمات الإجرام، في ظل اتساع دائرة الضحايا وتكرار الجرائم بصورة شبه يومية.

وفي تصريحات سابقة، أكد رئيس لجنة المتابعة لفلسطينيي الداخل جمال زحالقة، أن هذا الارتفاع المريع في معدلات الجريمة ليس عشوائياً، بل يرتبط مباشرة بتولي حكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية– الحالية وإمساك الوزير إيتمار بن غفير بحقيبة الأمن القومي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#أم الفحم #الرملة #جرائم القتل في الداخل المحتل #جرائم القتل في المجتمع العربي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة