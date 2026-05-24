مستوطنون يقطعون أكثر من 40 شجرة زيتون شرق سلفيت

24 مايو 2026 . الساعة 17:09 بتوقيت القدس
 قطع مستوطنون، الأحد، أكثر من 40 شجرة زيتون مثمرة شرق مدينة سلفيت، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن عدداً من مستوطني البؤرة الرعوية المقامة في منطقة "واد الشاعر" الواقعة بين مدينة سلفيت وبلدة اللبن الشرقية، أقدموا على قطع أكثر من 40 شجرة زيتون مثمرة تعود ملكيتها للمواطن نشأت شتية، وتقع في محيط جامعة الزيتونة.

وقال شتية إنه يتواجد بشكل يومي في أرضه رغم ما يتعرض له من مضايقات متكررة من قبل المستوطنين، شملت التهديد بالسلاح والاعتداء بالحجارة.

وأضاف أن أشجار الزيتون التي قطعها المستوطنون زرعها قبل عشرات السنين، وتشكل مصدر دخله الوحيد، مشيراً إلى أن الاعتداء ألحق به خسائر كبيرة وأضر بأرضه الزراعية.

المصدر / فلسطين أون لاين
