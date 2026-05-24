حزب الله يعلن عن 7 هجمات ضد آليات وجنود إسرائيليين جنوبي لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، الأحد، تنفيذ 7 هجمات استهدفت آليات وجنودا إسرائيليين في بلدات جنوبي لبنان.

وفي بيانات متتالية، قال الحزب إن الهجمات جاءت “ردا على خروقات العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واعتداءاته على القرى الجنوبية”.

وأضاف أنه استهدف بقذائف مدفعية وصواريخ 7 تجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في بلدتي البياضة ورشاف ومحيط نهر دير سريان، بينها 5 هجمات في المنطقة الأخيرة.

يأتي ذلك مع تواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 نيسان/ أبريل الماضي والممدد حتى مطلع تموز/ يوليو المقبل.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 12 شهيدا و74 مصابا خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي، مما رفع الحصيلة منذ 2 مارس/ آذار إلى 3 آلاف و123 شهيدا و9 آلاف و506 جرحى.

وتجري "تل أبيب" وبيروت مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية للتوصل إلى توافقات تنهي الحرب على لبنان.

وتحتل "إسرائيل" مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.