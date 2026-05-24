فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تعرف على تفاصيلها.. القسام تنشر رسالة القائد عز الدين الحداد

منذ بدء العدوان.. ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في لبنان إلى 55

منذ بداية العام.. ارتفاع حصيلة جرائم القتل في الداخل المحتل لـ 106

الحجاج يواصلون طواف القدوم في الحرم المكي عشية بدء مناسك الحج

روسيا تشنّ هجومها الأعنف على كييف بصاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي

مستوطنون يقطعون أكثر من 40 شجرة زيتون شرق سلفيت

تقرير: ترامب يرفض الرد على اتصالات نتنياهو للتحدث معه

هيئة البترول: دخول 5 شاحنات غاز طهي إلى القطاع

حزب الله يعلن عن 7 هجمات ضد آليات وجنود إسرائيليين جنوبي لبنان

19 دولة إسلامية ترفض اعتزام "أرض الصومال" افتتاح سفارة في القدس المحتلة

حزب الله يعلن عن 7 هجمات ضد آليات وجنود إسرائيليين جنوبي لبنان

24 مايو 2026 . الساعة 16:41 بتوقيت القدس
...
راجمة صواريخ لحزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، الأحد، تنفيذ 7 هجمات استهدفت آليات وجنودا إسرائيليين في بلدات جنوبي لبنان.

وفي بيانات متتالية، قال الحزب إن الهجمات جاءت “ردا على خروقات العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واعتداءاته على القرى الجنوبية”.

وأضاف أنه استهدف بقذائف مدفعية وصواريخ 7 تجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في بلدتي البياضة ورشاف ومحيط نهر دير سريان، بينها 5 هجمات في المنطقة الأخيرة.

يأتي ذلك مع تواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 نيسان/ أبريل الماضي والممدد حتى مطلع تموز/ يوليو المقبل.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 12 شهيدا و74 مصابا خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي، مما رفع الحصيلة منذ 2 مارس/ آذار إلى 3 آلاف و123 شهيدا و9 آلاف و506 جرحى.

وتجري "تل أبيب" وبيروت مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية للتوصل إلى توافقات تنهي الحرب على لبنان.

وتحتل "إسرائيل" مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

#حزب الله #لبنان #هجمات #عمليات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة