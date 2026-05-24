عميد إسرائيلي: الاتفاق المتبلور مع إيران مخزٍ وواشنطن تخلت عن "إسرائيل"

وصف العميد في جيش الاحتلال الإسرائيلي (احتياط) أفيغدور كهلاني، الاتفاق الدولي المتبلور حالياً مع إيران بأنه "اتفاق مخزٍ"، معتبراً أن الولايات المتحدة الأمريكية تخلت بموجبه عن "إسرائيل" وتركتها لمواجهة مصيرها بمفردها.

وأضاف كهلاني، في تصريحات نقلتها القناة الـ14 العبرية، أن واشنطن تواصل تقييد الحركة العسكرية الإسرائيلية عبر مطالبتها بعدم التدخل في لبنان طالما جرى التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وأكد أن طهران استهزأت بالولايات المتحدة وخدعتها، وأنها ستعود خلال عام أو عامين لبناء قنبلتها النووية سراً، دون أن يفرض عليها الاتفاق أي قيود حقيقية، لا سيما في ملف تطوير الصواريخ.

وكشفت وكالة تسنيم الإيرانية، الأحد، عن بنود مسودة مذكرة تفاهم مقترحة بين الولايات المتحدة وإيران، تتضمن التزامات متبادلة بعدم شن هجمات استباقية، إلى جانب خطوات تتعلق بالعقوبات ومضيق هرمز والملف النووي الإيراني.

وذكرت الوكالة أن المسودة تنص على إلغاء العقوبات الأميركية المفروضة على النفط الإيراني، والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، في إطار التفاهم المقترح بين الجانبين.





المصدر / فلسطين أون لاين