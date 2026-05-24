4 شهداء وجرحى في غزة مع تواصل انتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار

استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء هجمات وإطلاق نار نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في ظل تصاعد خروقات اتفاق وقف إطلاق النار واستمرار عمليات القصف والتدمير في أنحاء مختلفة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال قرب عيادة جباليا شمالي القطاع، فيما أُصيب آخر إثر قصف نفذته زوارق حربية إسرائيلية استهدف ساحل منطقة السودانية شمال غربي غزة.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون بعدما قصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية، حيث عُرف من بين الشهداء محمد إبراهيم أبو ملوح (38 عامًا)، وزوجته آلاء مجدي زقلان (36 عامًا)، وطفلهما أسامة البالغ من العمر عامًا واحدًا.

قصف مدفعي ونسف

وفي سياق الخروقات المتواصلة، شنت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح عمليات قصف مدفعي ونسف لمنازل في عدة مناطق من القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية شرقي مدينة خان يونس جنوبًا، واستمرار استهداف ساحل مدينة غزة بنيران الزوارق الحربية.

كما نفذ جيش الاحتلال ثماني عمليات نسف شرقي مدينتي غزة وخان يونس، إلى جانب غارة جوية استهدفت شمال غربي القطاع.

وتُواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 227 على التوالي خرق اتفاق وقف إطلاق النار والحرب العدوانية على قطاع غزة؛ والذي وُقّع بوساطة عربية وأمريكية في مدينة شرم الشيخ المصرية يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد عامين من حرب إبادة ضد المدنيين في القطاع.

ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، فأن 890 مدنيا ارتقوا شهداء وأصيب 2677 آخرين؛ منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم 11 أكتوبر 2025.

وبلغت الإحصائية التراكمية لعدد شهداء وجرحى العدوان العسكري منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 على قطاع غزة، 72 ألفًا و783 شهيدًا بالإضافة لـ 172 ألفًا و779 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

