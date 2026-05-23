"الأورومتوسطي" يدين اعتداء شرطة الباسك على نشطاء "أسطول الصمود" بمطار بلباو

23 مايو 2026 . الساعة 21:54 بتوقيت القدس
شرطة الباسك تعتدي على نشطاء أسطول الصمود

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تدخل شرطة إقليم الباسك بعنف ضد نشطاء "أسطول الصمود" ومستقبليهم في مطار بلباو الإسباني، عقب عودتهم من مهمة تضامنية مع قطاع غزة.

وقال المرصد، في بيان صحفي، مساء السبت، إن استخدام الهراوات والاعتداء على النشطاء يستوجب فتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات التدخل الأمني، ومدى قانونيته وتناسبه مع طبيعة الفعالية.

وطالب بالإفراج الفوري عن الموقوفين الأربعة، وإسقاط أي اتهامات لا تستند إلى أساس قانوني كافٍ، داعيًا السلطات الإسبانية إلى توفير الحماية للنشطاء وضمان احترام حقهم في التعبير والتضامن السلمي.

كما دعا المرصد إلى فتح تحقيقات فعالة في الانتهاكات التي قال إن النشطاء تعرضوا لها على يد القوات الإسرائيلية خلال اعتراض "أسطول الصمود" أثناء توجهه نحو قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
