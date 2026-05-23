فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الأورومتوسطي" يدين اعتداء شرطة الباسك على نشطاء "أسطول الصمود" بمطار بلباو

"الأورومتوسطي" يدين اعتداء شرطة الباسك على نشطاء "أسطول الصمود" بمطار بلباو

خروقات الاحتلال.. 6 شهداء من عناصر وضباط الشرطة شمال غزة

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين بانفجار مسيرة لحزب الله

تقرير إسرائيلي يحذر من تدهور حاد في دعم اليهود الأمريكيين لـ"إسرائيل"

فصائل: استهداف الاحتلال للشرطة هدفه تدمير البنية الاجتماعية والأمنية في غزة

"حماس" ترحب بمنع عدد من الدول الأوروبية دخول "بن غفير" أراضيها

4 إصابات في هجوم للمستعمرين على مسافر يطا

مركز يرصد انهيار 78 شركة حج وعمرة في غزة بخسائر تتجاوز 9 ملايين دولار

زيادة تكاليف المعيشة تدفع ثقة المستهلكين الأميركيين لأدنى مستوى

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين بانفجار مسيرة لحزب الله

23 مايو 2026 . الساعة 21:25 بتوقيت القدس
...
مسيرة لحزب الله فوق مستوطنة شوميرا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، مقتل جندي وإصابة اثنين جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله جنوب لبنان.

وأفادت مصادر عبرية بأن مسيرة مفخخة انفجرت في موقع عسكري بالجليل الأعلى مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين بجراح.

ونفذ حزب الله اللبناني هجمات بطائرات مسيّرة انقضاضية نحو بلدات ومواقع إسرائيلية، حيث أعلن جيش الاحتلال سقوط وانفجار عدة مسيّرات في "شلومي وأدميت ورأس الناقورة"، شمالي فلسطين المحتلة.

وأعلن الحزب، في بيانات عسكرية، اليوم السبت، تنفيذ العديد من العمليات بمسيّرات مفخخة وقذائف صاروخية، مشيرا أنه استهدف تجمعات وآليات ومواقع للجيش في جنوب لبنان وعند الحدود.

وكانت مصادر محلية لبنانية، أفادت بإصابة 25 شخصا من العاملين الصحيين جراء غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى في مدينة صور جنوبي البلاد، فيما أكد الدفاع المدني بوقوع 5 شهداء و5 جرحى و7 مفقودين جراء غارة إسرائيلية على بلدة صير الغربية.

 

المصدر / بيروت/ فلسطين أون لاين:
#حزب الله #جنوب لبنان #مسيرة انقضاضية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة