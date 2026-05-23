فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

4 إصابات في هجوم للمستعمرين على مسافر يطا

مركز يرصد انهيار 78 شركة حج وعمرة في غزة بخسائر تتجاوز 9 ملايين دولار

زيادة تكاليف المعيشة تدفع ثقة المستهلكين الأميركيين لأدنى مستوى

إيران تتوعد برد "ساحق" إذا استأنف ترامب الحرب

انطلاق "أسبوع القدس للتسوّق" في الداخل الفلسطيني

حماس: جريمة الاحتلال بقصف عناصر الشرطة هدفها بث الفوضى في غزة

الرضيعة آلاء قلجة.. قلب صغير يصارع الموت وسط حصار الحرب

الأمم المتحدة: "إسرائيل" تتعمد تقنين الغذاء والدواء عن غزة

فرنسا تقرر منع المتطرف بن غفير من دخول أراضيها

أربعة أطفال ينتظرون عودة شادي عطا مي بعد خروجه لجمع الحطب دون عودة

حماس ترحب بمنع عدد من الدول الأوروبية دخول "بن غفير" أراضيها

23 مايو 2026 . الساعة 19:21 بتوقيت القدس
...
الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير لحظة مهاجمته نشطاء "أسطول الصمود"

رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بإعلان عدد من الدول الأوروبية حظر دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إلى أراضيها.

وذكرت حماس، في بيان تلقت "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم السبت، أن إعلان عدد من الدول الأوروبية من بينها فرنسا وإسبانيا وبولندا حظر دخول الفاشي المجرم بن غفير إلى أراضيها؛ إثر إشرافه المباشر على تعذيب وإهانة نشطاء "أسطول الصمود" العالمي، هو خطوةٌ مرحبٌ بها وفي الاتجاه الصحيح.

وعدت ذلك دليلا على تزايد العزلة الدولية على حكومة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو المستمرة في عدوانها على شعبنا الفلسطيني.

وطالبت حماس الاتحاد الأوروبي وكافة الدول حول العالم بفرض المزيد من العقوبات الرادعة بحق كافة أعضاء الحكومة المتطرفة، وفرض العزلة الشاملة على كيان الاحتلال، ومحاسبة قادته على جرائمهم المروّعة التي لم تتوقف ضد شعبنا الفلسطيني والنشطاء الدوليين المتضامنين معه.

وكان وزير الأمن القومي المتطرف بن غفير نشر الأربعاء الماضي، مقطعا مصورا يظهر إشرافه على عمليات تنكيل بناشطين في "أسطول الصمود".

وأثارت مشاهد التنكيل بالناشطين ردود فعل دولية غاضبة، شملت استدعاء عدة دول سفراء وممثلي "إسرائيل" لديها للاحتجاج، بينها إسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وبريطانيا.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#حماس #الدول الأوروبية #إيتمار بن غفير #أسطول الصمود

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة