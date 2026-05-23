حماس ترحب بمنع عدد من الدول الأوروبية دخول "بن غفير" أراضيها

رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بإعلان عدد من الدول الأوروبية حظر دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إلى أراضيها.

وذكرت حماس، في بيان تلقت "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم السبت، أن إعلان عدد من الدول الأوروبية من بينها فرنسا وإسبانيا وبولندا حظر دخول الفاشي المجرم بن غفير إلى أراضيها؛ إثر إشرافه المباشر على تعذيب وإهانة نشطاء "أسطول الصمود" العالمي، هو خطوةٌ مرحبٌ بها وفي الاتجاه الصحيح.

وعدت ذلك دليلا على تزايد العزلة الدولية على حكومة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو المستمرة في عدوانها على شعبنا الفلسطيني.

وطالبت حماس الاتحاد الأوروبي وكافة الدول حول العالم بفرض المزيد من العقوبات الرادعة بحق كافة أعضاء الحكومة المتطرفة، وفرض العزلة الشاملة على كيان الاحتلال، ومحاسبة قادته على جرائمهم المروّعة التي لم تتوقف ضد شعبنا الفلسطيني والنشطاء الدوليين المتضامنين معه.

وكان وزير الأمن القومي المتطرف بن غفير نشر الأربعاء الماضي، مقطعا مصورا يظهر إشرافه على عمليات تنكيل بناشطين في "أسطول الصمود".

وأثارت مشاهد التنكيل بالناشطين ردود فعل دولية غاضبة، شملت استدعاء عدة دول سفراء وممثلي "إسرائيل" لديها للاحتجاج، بينها إسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وبريطانيا.

