4 إصابات في هجوم للمستعمرين على مسافر يطا

أصيب أربعة مواطنين، مساء اليوم السبت، في هجوم نفذه مستعمرون على "واد الرخيم" في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة بأن عددا من المستعمرين المسلحين هاجموا المواطنين في "واد الرخيم" بالحجارة والهروات وغاز الفلفل، ما تسبب بإصابة المواطنين الأربعة برضوض وجروح، وبالاختناق بغاز الفلفل.

وأشار إلى أن المصابين نقلوا جميعا إلى مستشفى يطا الحكومي، حيث وصفت إصاباتهم بالمتوسطة.

ومنذ الإبادة الإسرائيلية على غزة أكتوبر 2023 تصاعدت جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة والقدس، وتتمثل في تنفيذ اعتداءات مباشرة كالهجوم على المنازل وإحراق الممتلكات وتجريف الأراضي، ومطاردة الرعاة وعمليات التهجير القسري، وتتم هذه الأعمال غالباً بحماية أو مشاركة من قوات الاحتلال.

