زيادة تكاليف المعيشة تدفع ثقة المستهلكين الأميركيين لأدنى مستوى

تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأدنى مستوى على الإطلاق في مايو/ أيار، حيث أدى ارتفاع أسعار البنزين المرتبط بحرب إيران إلى تفاقم المخاوف بشأن القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، مما يسلط الضوء على الاستياء من طريقة تعامل الرئيس دونالد ترامب مع الاقتصاد.

وأظهرت استطلاعات رأي المستهلكين التي أجرتها جامعة ميشيغان، أن ثقة الجمهوريين والمستقلين انخفضت إلى أدنى مستوى لها في ولاية ترامب الثانية.

وكان وعد ترامب بخفض التضخم قد أسهم بقدر كبير في فوزه بولاية ثانية في عام 2024، لكن الأميركيين واجهوا ارتفاعاً في الأسعار بسبب الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها، والآن بسبب الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة و"إسرائيل" على إيران.

وأدت الحرب إلى تعطيل حركة الشحن في مضيق هرمز، مما دفع أسعار الطاقة للارتفاع، فضلاً عن الضغط على سلاسل التوريد العالمية وما ترتب عليها من نقص في مجموعة كبيرة من السلع، بما في ذلك الأسمدة والألومنيوم والمنتجات الاستهلاكية.

وتشير بيانات رابطة السيارات الأميركية إلى أن متوسط سعر التجزئة للبنزين على الصعيد الوطني قفز بأكثر من 50% منذ بدء الحرب في 28 فبراير/ شباط إلى حوالي 4.552 دولار للغالون.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في "نافي فيدرال كريديت يونيون" هيذر لونغ: "المستهلكون الأميركيون يشعرون بالغضب من الوضع الاقتصادي. إنهم لا يتقبلون ارتفاع تكاليف الكثير من ضروريات الحياة".

وأظهرت استطلاعات آراء المستهلكين التي أجرتها جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى قراءة نهائية عند 44.8، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، نزولا من 48.2 في وقت سابق من هذا الشهر.

وارتفع معدل التضخم الاستهلاكي في أبريل/ نيسان بأسرع وتيرة له منذ ثلاث سنوات.

ومع عدم وجود نهاية واضحة في الأفق للصراع في الشرق الأوسط، يشعر المستهلكون بالقلق من أن التضخم سيستمر في الارتفاع ويمتد ليشمل سلعاً وخدمات أخرى.

وارتفع مؤشر الاستطلاع لتوقعات المستهلكين بشأن التضخم خلال العام المقبل إلى 4.8% ارتفاعاً من 4.7% في أبريل/ نيسان.

وقفزت توقعات المستهلكين بشأن التضخم خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 3.9% ارتفاعاً من 3.5% الشهر الماضي.

وتعزز توقعات التضخم آراء الأسواق المالية بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيبقي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 3.50% إلى 3.75% حتى العام المقبل.

