إيران تتوعد برد "ساحق" إذا استأنف ترامب الحرب

حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالیباف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن رد طهران على إعادة إشعال الحرب ضدها سيكون "ساحقا وأكثر إيلاما" للولايات المتحدة.

وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، جاءت تصريحات قاليباف خلال اجتماعه مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الذي يزور طهران في إطار دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة.

وأشار قاليباف، الذي يقود وفد طهران في المفاوضات مع واشنطن، إلى أن إيران وشعبها "لن يقدما أي تنازل أبدا في الدفاع عن حقوقهما أمام طرف غير موثوق مثل الولايات المتحدة".

وقال إن القوات الإيرانية أعادت تنظيم نفسها خلال فترة وقف إطلاق النار.

وأضاف محذرا: "إذا أعاد ترامب إشعال الحرب، فإن الأمر سيكون ساحقا وأكثر إيلاما للولايات المتحدة مقارنة بما كان عليه في اليوم الأول للحرب".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة سبق أن شنت هجوما على إيران خلال مرحلة المفاوضات، وأنها تنتهك حاليا وقف إطلاق النار الذي أُعلن بوساطة باكستانية، من خلال فرض حصار بحري، وتسعى الآن إلى رفعه.

من جانبه، أعرب منير عن تمنيات باكستان وشعبها بالخير لمستقبل الشعب الإيراني.

وفي وقت سابق، أجرى قائد الجيش الباكستاني مباحثات منفصلة في إيران مع رئيس البلاد مسعود بزشكيان، ووزير الخارجية عباس عراقجي، وقالیباف.

وتقود باكستان جهود وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي، عبر هجمات شنتها الولايات المتحدة و"إسرائيل" على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: