انطلاق "أسبوع القدس للتسوّق" في الداخل الفلسطيني

شارك أهالي الداخل المحتل، اليوم السبت، في "أسبوع القدس للتسوق" دعمًا وتمكينًا للمقدسيين في البلدة القديمة.

ومنذ ساعات الفجر، شد الآلاف من أبناء الداخل المحتل الرحال إلى المسجد الأقصى، مع انطلاق فعاليات "أسبوع القدس للتسوق "ضمن العشر من ذي الحجة".

ونقلت الحافلات فلسطينيين من الجليل والمثلث والنقب المحتل، الذين أدوا الصلاة في المسجد، ثم تسوقوا من البلدة القديمة لدعم تجارها وتعزيز صمودهم.

وتنظم الحملة، "جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية"، و"قوافل الأقصى لشد الرحال"، تحت شعار "بمشترياتنا ندعم ونمكن أهلنا في البلدة القديمة".

و"أسبوع القدس" هو مبادرة شعبية وعالمية تنظم سنويًا بهدف تعزيز مكانة القضية الفلسطينية وتوحيد الجهود لنصرة القدس والأقصى.

وتأتي هذه الحملة في ظل ما تتعرض له مدينة القدس والمسجد الأقصى، من عمليات تهويد وتفريغ مستمرة من قبل حكومة الاحتلال والجمعيات الاستيطانية.

