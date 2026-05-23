حماس: جريمة الاحتلال بقصف عناصر الشرطة هدفها بث الفوضى في غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن جريمة الاحتلال الإسرائيلي بقصف 6 من عناصر وضباط الشرطة الفلسطينية، تمثّل جريمة متجدِّدة ضمن إطار مخطط واضح لبث الفوضى في قطاع غزة.

وأضافت حماس، في تصريح تلقت "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم السبت، أن الاستهداف الممنهج لعناصر الشرطة المدنية الذين يقومون بواجبهم في حفظ أمن المجتمع في غزة؛ يُعَدُّ جريمة حرب موصوفة، وامتدادا لحرب الإبادة ومحاولات ضرب البنية الاجتماعية وإحداث حالة فراغ أمني.

ونوهت إلى أن المحاولات الإسرائيلية المتجددة تأتي بعد عجز الآلة الحربية الإسرائيلية عن إخضاع شعبنا ومقاومته، أو دفعه للاستسلام.

وشددت حماس على دور الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الاضطلاع بمسؤولياتها لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، والتصدي لمخططات الاحتلال الرامية لاستمرار وتعميق الكارثة الإنسانية في القطاع، وفرض دعم جهاز الشرطة المدني، ليقوم بواجبه بحفظ الأمن وحماية المجتمع.

