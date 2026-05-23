فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

زيادة تكاليف المعيشة تدفع ثقة المستهلكين الأميركيين لأدنى مستوى

إيران تتوعد برد "ساحق" إذا استأنف ترامب الحرب

انطلاق "أسبوع القدس للتسوّق" في الداخل الفلسطيني

حماس: جريمة الاحتلال بقصف عناصر الشرطة هدفها بث الفوضى في غزة

الرضيعة آلاء قلجة.. قلب صغير يصارع الموت وسط حصار الحرب

الأمم المتحدة: "إسرائيل" تتعمد تقنين الغذاء والدواء عن غزة

فرنسا تقرر منع المتطرف بن غفير من دخول أراضيها

أربعة أطفال ينتظرون عودة شادي عطا مي بعد خروجه لجمع الحطب دون عودة

اتصال عبر الأقمار الصناعية.. تسريبات تكشف ميزات آيفون 18 برو المرتقبة

قوات الاحتلال تقتحم قرى بالجنوب السوري وتنفذ حملة تفتيش

حماس: جريمة الاحتلال بقصف عناصر الشرطة هدفها بث الفوضى في غزة

23 مايو 2026 . الساعة 17:02 بتوقيت القدس
...
قصف إسرائيلي لمركز شرطة في غزة (صورة أرشيفية)

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن جريمة الاحتلال الإسرائيلي بقصف 6 من عناصر وضباط الشرطة الفلسطينية، تمثّل جريمة متجدِّدة ضمن إطار مخطط واضح لبث الفوضى في قطاع غزة.

وأضافت حماس، في تصريح تلقت "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم السبت، أن الاستهداف الممنهج لعناصر الشرطة المدنية الذين يقومون بواجبهم في حفظ أمن المجتمع في غزة؛ يُعَدُّ جريمة حرب موصوفة، وامتدادا لحرب الإبادة ومحاولات ضرب البنية الاجتماعية وإحداث حالة فراغ أمني.

ونوهت إلى أن المحاولات الإسرائيلية المتجددة تأتي بعد عجز الآلة الحربية الإسرائيلية عن إخضاع شعبنا ومقاومته، أو دفعه للاستسلام.

وشددت حماس على دور الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الاضطلاع بمسؤولياتها لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، والتصدي لمخططات الاحتلال الرامية لاستمرار وتعميق الكارثة الإنسانية في القطاع، وفرض دعم جهاز الشرطة المدني، ليقوم بواجبه بحفظ الأمن وحماية المجتمع.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#حماس #الشرطة الفلسطينية #الإبادة الإسرائيلية في غزة #الفوضي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة