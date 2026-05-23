فرنسا تقرر منع المتطرف بن غفير من دخول أراضيها

قررت فرنسا منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية.

جاء ذلك، خلال تصريح لوزير الخارجية ​الفرنسي جان نويل ‌بارو، اليوم السبت، أن بلاده قررت منع الوزير بن غفير من ​دخول الأراضي الفرنسية.

وكتب بارو على منصة إكس: "اعتبارا من اليوم، ​يمنع ​إيتمار ⁠بن غفير من دخول ​الأراضي الفرنسية"، ويعكس هذا القرار الغضب ​إزاء معاملة ​نشطاء أسطول الصمود، الذي كان ‌متجها ⁠إلى غزة.

وأضاف: "أطالب الاتحاد الأوروبي بفرض ⁠عقوبات ​أيضا ​على بن غفير".

وأثارت مشاهد التنكيل والإهانة بحق نشطاء "أسطول الصمود" لكسر الحصار عن غزة موجة غضب وتنديد وإدانات دولية وحقوقية واسعة النطاق حول العالم، بعد أن نشر المتطرف بن غفير مقاطع فيديو توثق تقييد النشطاء والاعتداء عليهم.

