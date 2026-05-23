فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

زيادة تكاليف المعيشة تدفع ثقة المستهلكين الأميركيين لأدنى مستوى

إيران تتوعد برد "ساحق" إذا استأنف ترامب الحرب

انطلاق "أسبوع القدس للتسوّق" في الداخل الفلسطيني

حماس: جريمة الاحتلال بقصف عناصر الشرطة هدفها بث الفوضى في غزة

الرضيعة آلاء قلجة.. قلب صغير يصارع الموت وسط حصار الحرب

الأمم المتحدة: "إسرائيل" تتعمد تقنين الغذاء والدواء عن غزة

فرنسا تقرر منع المتطرف بن غفير من دخول أراضيها

أربعة أطفال ينتظرون عودة شادي عطا مي بعد خروجه لجمع الحطب دون عودة

اتصال عبر الأقمار الصناعية.. تسريبات تكشف ميزات آيفون 18 برو المرتقبة

قوات الاحتلال تقتحم قرى بالجنوب السوري وتنفذ حملة تفتيش

فرنسا تقرر منع المتطرف بن غفير من دخول أراضيها

23 مايو 2026 . الساعة 16:26 بتوقيت القدس
...
الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير لحظة مهاجمته نشطاء "أسطول الصمود"

قررت فرنسا منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية.

جاء ذلك، خلال تصريح لوزير الخارجية ​الفرنسي جان نويل ‌بارو، اليوم السبت، أن بلاده قررت منع الوزير بن غفير من ​دخول الأراضي الفرنسية.

وكتب بارو على منصة إكس: "اعتبارا من اليوم، ​يمنع ​إيتمار ⁠بن غفير من دخول ​الأراضي الفرنسية"، ويعكس هذا القرار الغضب ​إزاء معاملة ​نشطاء أسطول الصمود، الذي كان ‌متجها ⁠إلى غزة.

وأضاف: "أطالب الاتحاد الأوروبي بفرض ⁠عقوبات ​أيضا ​على بن غفير".

وأثارت مشاهد التنكيل والإهانة بحق نشطاء "أسطول الصمود" لكسر الحصار عن غزة موجة غضب وتنديد وإدانات دولية وحقوقية واسعة النطاق حول العالم، بعد أن نشر المتطرف بن غفير مقاطع فيديو توثق تقييد النشطاء والاعتداء عليهم.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين:
#فرنسا #أسطول الصمود #الوزير المتطرف إيتمار بن غفير

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة