اتصال عبر الأقمار الصناعية.. تسريبات تكشف ميزات آيفون 18 برو المرتقبة

من المتوقع أن تقدم سلسلة آيفون 18 برو تحسينات كبيرة في الاتصال عبر الأقمار الصناعية، مما قد يحوّل ميزة كانت مخصصة لحالات الطوارئ إلى أداة يومية للمستخدمين.

بدأ دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية في هواتف آيفون عام 2022 مع إطلاق سلسلة آيفون 14.

ومنذ ذلك الحين، قامت شركة أبل بتحسين وتوسيع هذه الميزة تدريجيًا، بما في ذلك إضافة ميزة الرسائل عبر الأقمار الصناعية في عام 2024، بحسب تقرير لموقع "9to5Mac" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

لكن تسريبات تشير إلى أن تحديثات أكبر قد تصل إلى هواتف سلسلة آيفون 18 برو وآيفون ألترا القابل للطي القادمة في خريف هذا العام.

ومن المتوقع أن تتضمن هواتف آيفون الرائدة الجديدة مودم C2، والذي لن يقتصر على توفير اتصال شبكات الجيل الخامس (5G) الخلوي، بل سيدعم أيضًا اتصال 5G عبر الأقمار الصناعية.

وبشكل محدد، يُقال إن مودم C2 سيدعم تقنية "5G NR-NTN"، وهي تقنية "الشبكات غير الأرضية ذات الراديو الجديد" التي تدمج الاتصال عبر الأقمار الصناعية مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

وفي حين لا تزال تفاصيل تنفيذ "أبل" لهذه التقنية غير معروفة، تُعتبر إحدى فوائد "5G NR-NTN" هي أن المستخدم قد لا يحتاج إلى توجيه جهاز الآيفون يدويًا نحو القمر الصناعي كما هو الحال حاليًا.

بدلًا من ذلك، قد تُمكّن هذه التقنية الجديدة هواتف آيفون 18 برو من الاتصال تلقائيًا عبر الأقمار الصناعية عند ضعف تغطية شبكة الجوال.

ويتماشى ذلك مع تقارير سابقة حول التحسينات القادمة من "أبل" في مجال الاتصال عبر الأقمار الصناعية. ووفقًا لوكالة بلومبرغ، فإن شركة أبل "تهدف إلى إبقاء المستخدمين متصلين حتى عندما يكون آيفون في الجيب أو داخل السيارة أو حتى في الأماكن المغلقة".

وإذا جعلت هواتف آيفون 18 برو الاتصال بالأقمار الصناعية بهذه السلاسة والسهولة، فقد يحوّل ميزة كانت تُستخدم في حالات محدودة إلى فائدة يومية.

وتُعد ميزات الأقمار الصناعية الحالية في آيفون مفيدة في حالات الطوارئ التي تهدد الحياة، لكن معظم المستخدمين لحسن الحظ لا يحتاجون إليها.

ومع شريحة C2 في سلسلة آيفون 18 برو، قد يصبح اتصال 5G عبر الأقمار الصناعية مفيدًا في المواقف اليومية العادية عندما تكون تغطية الشبكة الخلوية ضعيفة.

المصدر / وكالات