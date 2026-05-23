قوات الاحتلال تقتحم قرى بالجنوب السوري وتنفذ حملة تفتيش

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، منفذة حملة تفتيش في المنطقة الواقعة بجنوب سوريا.

وأوردت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن "قوة للاحتلال مؤلفة من خمس آليات عسكرية نصبت حاجزاً على مفرق القرية، وعمدت إلى تفتيش المارة قبل أن تنسحب من المنطقة".

وأضافت أن "قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين توغلت أول من أمس الخميس في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي، حيث قامت بنصب حاجز مؤقت في المنطقة، وعمدت إلى تفتيش المارة قبل أن تنسحب لاحقاً".

ووردت أنباء عن أن قوات الاحتلال أقدمت على إطلاق النار بالأسلحة الرشاشة باتجاه أراضٍ زراعية في المنطقة، دون تسجيل خسائر بشرية.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال من أراضيها، وتشدد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري باطلة وملغاة، ولا ترتب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات "إسرائيل"، وإلزامها بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

