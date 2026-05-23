فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قوات الاحتلال تقتحم قرى بالجنوب السوري وتنفذ حملة تفتيش

تجاوز عدد العام الماضي.. وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج السعودية

الحرس الثوري يعلن عبور 25 سفينة مضيق هرمز خلال الـ24 ساعة الماضية

حاضنة "يوكاس" بغزة.. ريادة أعمال تنهض من تحت الركام رغم استهداف قطاع التكنولوجيا

5 شهداء واستهداف مستشفى في سلسلة غارات إسرائيلية جنوبي لبنان

نعيم: المفاوضات الجادّة لا تُدار عبر وسائل الإعلام

إعلام الأسرى: عمليات قمع وحشية تتعرض لها أسيرات "الدامون"

غارات وتفجيرات إسرائيلية مكثفة تستهدف بلدات جنوب لبنان وتوقع شهداء وجرحى

خروقات الاحتلال.. 5 شهداء من عناصر وضباط الشرطة شمال غزة

معاريف: تصاعد التحريض ضد "رئيس الأركان" وقادة الجيش

تجاوز عدد العام الماضي.. وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج السعودية

23 مايو 2026 . الساعة 13:50 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

وصل أكثر من 1.5 مليون حاج إلى المملكة العربية السعودية من خارجها لأداء فريضة الحج، متجاوزا بذلك عدد الحجاج الدوليين في موسم العام الماضي.

وقال صالح المربع، قائد قوات جوازات الحج السعودية، في مؤتمر صحفي مساء الجمعة: "بلغ إجمالي عدد الحجاج الوافدين من الخارج مليونا و518 ألفا و153حاجا".

ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام خلال اليومين المقبلين مع استمرار توافد الحجاج من الخارج قبل بدء مناسك الحج الرسمية يوم الاثنين بالمبيت في مشعر منى الموافق الثامن من ذي الحجة قبل الوقوف على عرفات يوم التاسع من ذي الحجة لأداء ركن الحج الأعظم.

وفي إطار إجراءات السعودية لتأمين موسم الحج هذا العام، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية للمملكة (واس) أن قائد القوات الخاصة للأمن والحماية اللواء منصور بن ناصر الفايز "تفقد قوة الأمن والحماية المشاركة في حج هذا العام لخدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة بالتكامل مع قوات أمن الحج، وتابع سير العمل ميدانيًا لمهام القوات في مناطق مسؤولياتها المناطة بها".

وأكد قائد القوات أن" التكامل بين الجهات الأمنية والخدمية في حج هذا العام، يسهم في تأدية ضيوف الرحمن مناسكهم بيسر وطمأنينة".

يُذكر أن إجمالي عدد الحجاج في العام الماضي، بلغ مليونا و673 ألفا و320 حاجا، منهم مليون و506 آلاف و576 حاجا من خارج المملكة العربية السعودية.

#السعودية #الحج #موسم الحج #حجاج #مكة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة