تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، السبت 23 أيار/مايو 2026، تصعيدًا ميدانيًا شمل اعتداءات للمستوطنين واقتحامات لقوات الاحتلال، إضافة إلى اعتقال طفلين واعتداء على ناشطة أجنبية في جنوب الضفة.

في بيت لحم، هاجم مستوطنون منازل المواطنين في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق المدينة، بعد اقتحامهم المنطقة وتمركزهم قرب إسكان الجامعة، حيث رشقوا المنازل بالحجارة دون تسجيل إصابات. كما قاموا برعي أغنامهم في أراضي المواطنين، وسط استفزازات ومضايقات متكررة، في ظل استمرار الاعتداءات التي تشمل تخريب الممتلكات والاعتداء على الأراضي الزراعية.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس فجر السبت، وداهمت عدة أحياء في البلدة القديمة والسوق التجاري ومحيط شارع فيصل، إضافة إلى مخيم العين ومحيط مخيمي بلاطة وعسكر الجديد وشارع المي، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال طفلين شقيقين من قرية المغير شمال شرق المدينة، بعد مداهمة منزلهما، وهما: فتحي (13 عامًا) ومحمد (15 عامًا) عبد الحميد فتحي أبو عليا، كما أغلقت المدخل الغربي للقرية، تزامنًا مع اقتحام مستوطنين لمنطقة السهل الغربي منها.

وفي تطور آخر، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اعتدوا بالضرب على ناشطة أجنبية في منطقة خلة الحمص جنوب مسافر يطا جنوب الخليل، ما أدى إلى إصابتها بجروح، دون تفاصيل إضافية حول حالتها الصحية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تزايد اعتداءات المستوطنين واقتحامات قوات الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية، والتي تستهدف المواطنين وممتلكاتهم بشكل شبه يومي، ما يرفع منسوب التوتر في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين