خروقات الاحتلال.. 6 شهداء من عناصر وضباط الشرطة شمال غزة

استشهد خمسة من عناصر الشرطة الفلسطينية وطفل وأصيب آخرون، السبت، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف نقطة للشرطة في محيط دوار الـ17 بمنطقة التوام شمال غربي قطاع غزة.

وأفادت المديرية العامة للشرطة بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت موقعًا للشرطة في منطقة التوام، ما أسفر عن استشهاد خمسة من عناصر الشرطة وأصيب آخرون بجروح متفاوتة.

ونعت وزارة الداخلية والأمن الوطني شهداء الواجب من ضباط وعناصر جهاز الشرطة الذين ارتقوا في القصف الإسرائيلي، وهم: رائد/ محمد فتحي مصلح العر، رائد/ رامي محمد أحمد الحناوي، رائد/ عبد الهادي زهدي عوض جربوع، ملازم/ سالم عادل داود هنية، مساعد/ هاني حمدي إبراهيم المدهون بالإضافة إلى الشهيد الطفل/ صابر عبد الرحمن جربوع.

وأفادت بارتفاع عدد شهداء الشرطة إلى 42 شهيدا منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي.

وأوضحت أن الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لعناصر الشرطة هدفه نشر الفوضى في المجتمع الفلسطيني، وقالت إن استمرار استهداف جهاز الشرطة والمدنيين في غزة يمثل انقلاباً من الاحتلال على اتفاق وقف إطلاق النار، ومخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

وأضافت: إن ارتكاب الاحتلال لهذه المجزرة الدموية ما كان ليكون لولا صمت الوسطاء والمجتمع الدولي على جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشرطة والمدنيين في القطاع.

ودعت وزارة الداخلية الوسطاء والمجتمع الدولي لمغادرة مربع الصمت على جرائم الاحتلال، والتحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل وقف استهدافه لجهاز الشرطة وللمدنيين.

الدقائق الأولى لاستهداف مقر الشرطة شمال قطاع غزة

وفي حادثة منفصلة، قصفت طائرات الاحتلال دراجة هوائية كان يستقلها مواطن على الطريق الساحلي جنوب غربي مدينة خان يونس، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين الذين تواجدوا في المكان، ووصفت حالة أحدهم بالحرجة، وفق مصادر طبية.

وأفادت مصادر طبية بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت المواطنين في منطقة "مخيم حلاوة" بجباليا البلد، قبل نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، شهدت ساعات الفجر قصفاً مدفعياً مكثفاً استهدف عدة أحياء، تزامناً مع تنفيذ قوات الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت قنابل إنارة في سماء المناطق الشرقية وسط تحركات للآليات العسكرية.

وفي جنوب القطاع، فتحت آليات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة على ارتفاعات منخفضة، ما أثار حالة من الترقب والخوف بين المواطنين.

وتُواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 226 على التوالي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والحرب العدوانية على قطاع غزة؛ والتي وُقّعت بوساطة عربية وأمريكية في مدينة شرم الشيخ المصرية يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد عامين من حرب إبادة ضد المدنيين في القطاع.

ووفق معطيات صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فإن 883 مدنيا ارتقوا شهداء وأصيب 2648 آخرين؛ منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم 11 أكتوبر 2025.

المصدر / فلسطين أون لاين