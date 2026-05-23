خروقات الاحتلال.. 5 شهداء من عناصر وضباط الشرطة شمال غزة

استشهد خمسة من عناصر الشرطة الفلسطينية وأصيب آخرون، السبت، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف نقطة للشرطة في محيط دوار الـ17 بمنطقة التوام شمال غربي قطاع غزة.

وأفادت المديرية العامة للشرطة بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت موقعًا للشرطة في منطقة التوام، ما أسفر عن استشهاد خمسة من عناصر الشرطة وأصيب آخرون بجروح متفاوتة.

الدقائق الأولى لاستهداف مقر الشرطة شمال قطاع غزة

وفي حادثة منفصلة، قصفت طائرات الاحتلال دراجة هوائية كان يستقلها مواطن على الطريق الساحلي جنوب غربي مدينة خان يونس، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين الذين تواجدوا في المكان، ووصفت حالة أحدهم بالحرجة، وفق مصادر طبية.

وأفادت مصادر طبية بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت المواطنين في منطقة "مخيم حلاوة" بجباليا البلد، قبل نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، شهدت ساعات الفجر قصفاً مدفعياً مكثفاً استهدف عدة أحياء، تزامناً مع تنفيذ قوات الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت قنابل إنارة في سماء المناطق الشرقية وسط تحركات للآليات العسكرية.

وفي جنوب القطاع، فتحت آليات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة على ارتفاعات منخفضة، ما أثار حالة من الترقب والخوف بين المواطنين.

وتُواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 226 على التوالي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والحرب العدوانية على قطاع غزة؛ والتي وُقّعت بوساطة عربية وأمريكية في مدينة شرم الشيخ المصرية يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد عامين من حرب إبادة ضد المدنيين في القطاع.

ووفق معطيات صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فإن 883 مدنيا ارتقوا شهداء وأصيب 2648 آخرين؛ منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم 11 أكتوبر 2025.

