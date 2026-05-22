إصابة 6 جنود إسرائيليين بمسيّرات حزب الله الانقضاضية

22 مايو 2026 . الساعة 21:03 بتوقيت القدس
(صورة أرشيفية)

أعلنت وسائل إعلام عبرية إصابة 6 جنود إسرائيليين جراء هجوم بمسيرات انقضاضية لحزب الله في بلدة "زرعيت" قرب الحدود مع لبنان.

وأفاد موقع "حدشوت للو تسنزورا" العبري بأن 6 جنود إسرائيليين أصيبوا في استهداف مركّز بـ 4 طائرات مسيّرة مفخخة في منطقة "راميم".

وأشار إلى نقل الإصابات إلى مستشفيي "زيف" و"رمبام" لتلقي العلاج.

ويواصل جيش الاحتلال شن هجمات على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 نيسان/أبريل الماضي، والذي جرى تمديده مرتين؛ الأولى حتى 17 أيار/مايو الجاري، والثانية لمدة 45 يوما حتى مطلع تموز/يوليو المقبل.

وبوتيرة يومية، ينذر جيش الاحتلال بإخلاء قرى وبلدات لبنانية في محاولة لتوسعة "الخط الأصفر" الذي يفرضه عسكريا جنوب لبنان.

المصدر / بيروت/ فلسطين أون لاين:
#إسرائيل #حزب الله #جنوب لبنان #مسيّرات حزب الله

