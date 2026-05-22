وقفة في أم الفحم رفضا للجريمة والعنف المنظم

شارك عدد من أهالي أم الفحم، اليوم الجمعة، في وقفة احتجاجية على الدوار الأول في المدينة رفضا للجريمة المستفحلة والمنظمة في الأراضي المحتلة عام 48.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب سلطات الاحتلال بعدم التواطؤ مع الجريمة المنظمة، وكتب على بعض منها: "اجمعوا السلاح وجففوا العصابات"، "لا تتعاملوا مع العصابات".

وأوضح رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم محمد محاميد، أن هذه الوقفة تأتي رفضا للسياسات الإسرائيلية تجاه شعبنا في الداخل والمؤامرة التي تنفذ بحقه في محاولة للقضاء على المجتمع الفلسطيني.

وأكد أن هناك حاجة لرفع سقف النضال وتهيئة شعبنا لإضراب عام وشامل أو عصيان مدني من خلال التواصل مع الجهات الفاعلة في المجتمع من نقابات ورجال دين وكافة أفراد المجتمع حتى ننتصر على المخطط الإسرائيلي الخبيث الذي يستهدف أبناء شعبنا في الداخل بواسطة الجريمة المنظمة.

ودعا محاميد إلى أوسع مشاركة في المظاهرة الاحتجاجية المقرر لها غدا في بلدة جديدة المكر، حيث قال إن "هناك حاجة ضرورية لأن نشارك وننجح المظاهرة غدا، وأن نكون يدا واحدة حتى يصل عدد المتظاهرين إلى عشرات الآلاف لأنها تطالب بمطلب حق وهو "حقنا في الحياة".

