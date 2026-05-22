الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله ذاتيا

22 مايو 2026 . الساعة 18:38 بتوقيت القدس
عائلة قراعين تقوم بتفكيك فناء منزلها ذاتيا

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المقدسي جمعة محمد قراعين على هدم منزله ذاتيا، في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأقدم جمعة على هدم منزله، تفاديا لدفع غرامات باهظة تفرضها بلدية الاحتلال، في حال نفذت طواقمها عملية الهدم.

ويضم المنزل غرفتين وحمام، ويقع على قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 500 متر مربع، كما أُجبر قراعين على إزالة الأشجار، وإزالة ألواح الصفيح المحيطة بالمكان.

و"الهدم الذاتي" هو سياسة قسرية تفرضها بلدية الاحتلال في القدس، حيث تُجبر الفلسطينيين على هدم منازلهم بأيديهم تحت طائلة التهديد.

وتلجأ بلدية الاحتلال في المدينة المقدسة لاستخدام حجة "البناء دون ترخيص" ذريعة أساسية لتهجير السكان الأصليين في وقت تضع فيه شروطا تعجيزية وتكلفة مالية خيالية تجعل من شبه المستحيل على الفلسطينيين الحصول على تراخيص بناء.

#القدس المحتلة #بلدة سلوان #الهدم الذاتي #حي البستان

