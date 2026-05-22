إصابة 107 أشخاص بعد تسرب كلور بمحطة مياه في مصر

22 مايو 2026 . الساعة 17:39 بتوقيت القدس
مركبات إسعاف مصرية

شهدت محطة تنقية المياه 26 يوليو بالإسماعيلية تسرباً محدوداً للكلور المستخدم في تعقيم مياه الشرب.

وأسفر التسريب وفقا لجريدة "الشروق" المصرية عن إصابة 107 حالات، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم جميعا بعد نقلهم المستشفى.

وأكد بيان صادر عن محافظة الإسماعيلية أن الأجهزة التنفيذية أنهت إجراءات التعامل مع التسريب، حيث تلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بلاغا بتسريب غاز الكلور أثناء التشغيل التجريبي للمحطة، نتيجة حدوث كسر مفاجئ في إحدى أسطوانات الكلور.

ونوهت إلى إخطار مرفق الإسعاف، والشركة المنفذة، والنجدة، والحماية المدنية، وطوارئ هيئة قناة السويس، حيث إن المحطة تابعة لها.

وتوجهت 15 سيارة إسعاف إلى موقع المحطة وسيارتا حماية مدنية، مع استخدام ميكروفونات المساجد بالمنطقة لإيقاظ وتنبيه المواطنين لاتخاذ التدابير اللازمة، وإقامة كردون أمني في محيط المحطة، ونقل الحالات المصابة، وعددها 107 حالات، إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي الرعاية اللازمة، وخرجوا جميعا بحالة صحية جيدة.

وأشارت إلى أن عمليات الإصلاح انتهت تماما، وانتهى تسريب غاز الكلور من المنطقة المحيطة بالمحطة دون التأثير على جودة مياه الشرب، حيث إن التسريب بعيد تماما عن المياه.

بدورها، أصدرت هيئة قناة السويس بيانا أكدت فيه أن المحطة تخضع حاليا لتجارب التشغيل تحت إشراف الشركة المنفذة، وفور حدوث التسريب تحركت لجنة مختصة من الفنيين بالهيئة للتعامل السريع.

وأفادت بأن حادث التسريب أسفر عن حدوث حالات اختناق لبعض العاملين بالشركة وعدد من المواطنين القاطنين بالقرب من المحطة، دون وجود أي إصابات خطيرة، ونُقلوا جميعا إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، مع خروج جميع الحالات بعد الاطمئنان على سلامتهم.

وأكدت هيئة قناة السويس عناية المواطنين بعدم وجود أي تسريب للكلور أو مشكلة في جودة المياه بالمحطة، بعد التمكن من السيطرة الكاملة على الوضع.

المصدر / القاهرة/ فلسطين أون لاين:
