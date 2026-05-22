أوروبا تعلّق الرسوم الجمركية على الأسمدة بسبب ارتفاع الأسعار

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تعليق الرسوم الجمركية على واردات الأسمدة في ظل ارتفاع حاد في الأسعار العالمية، عقب التوترات الناتجة عن حرب الولايات المتحدة و"إسرائيل" على إيران.

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية عن مجلس الاتحاد الأوروبي، الممثل للدول الأعضاء، أن القرار يشمل تعليق الرسوم التي تتراوح حاليا بين 5.5% و6.5% على واردات الأسمدة ومكوناتها الأساسية مثل اليوريا والأمونيا، المستخدمة في الإنتاج الزراعي.

وأوضح المجلس أن الإعفاء لن يشمل الواردات القادمة من روسيا وبيلاروسيا، في ظل العقوبات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وكانت شركة "يارا" النرويجية التي تعد أكبر مورد للأسمدة في العالم ولديها مصانع في أوروبا، قد حذرت مؤخرا من أن ارتفاع الأسعار قد يكون مقبولا في أوروبا، لكنه يشكل تهديدا للدول الفقيرة، خاصة في إفريقيا.

