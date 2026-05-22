بحسب مصادر أممية

سحب ترشيح رياض منصور لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة بضغوط أميركية

22 مايو 2026 . الساعة 11:27 بتوقيت القدس
مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور

أفادت مصادر مطلعة في الأمم المتحدة بأن سفير فلسطين لدى المنظمة الدولية، رياض منصور، سحب ترشحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح سفير لبنان، وسط حديث عن ضغوط مارستها الولايات المتحدة بهذا الخصوص.

ونقلت الإذاعة الوطنية العامة الأميركية NPR عن مصدر أممي، مساء الخميس، أن الوفد الفلسطيني أبلغ عبر دولة عربية قرار الامتناع عن الترشح للمنصب خلال العامين المقبلين، في خطوة ربطها المصدر بفترة ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضح المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن القرار لم يُعلن رسميًا حتى الآن.

وفي السياق، ذكرت NPR أن وزارة الخارجية الأميركية أرسلت، الثلاثاء، برقية إلى السفارة الأميركية في القدس، طالبت فيها بممارسة ضغوط على المسؤولين الفلسطينيين للتراجع عن الترشح، ملوحة بإمكانية إلغاء تأشيرات دخول أعضاء الوفد الفلسطيني إلى الولايات المتحدة في حال الإصرار على المضي بالترشح.

المصدر / فلسطين أون لاين
