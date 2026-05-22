برلمانيون أوربيون يطالبون بفرض عقوبات على بن غفير

طالب 29 نائبًا في البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على خلفية اتهامات تتعلق بإساءة معاملة ناشطين من "أسطول الصمود العالمي".

وقال النائب الإيطالي دانيلو ديلا فالي، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، الجمعة، إنه وجّه مع 28 نائبًا أوروبيًا رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، دعوا فيها إلى إدراج بن غفير ضمن "نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي" التابع للاتحاد الأوروبي.

انتهاكات أمس الكرامة

وأوضح ديلا فالي أن الرسالة أشارت إلى تعرض ناشطي "أسطول الصمود العالمي" للتشهير العلني أثناء تقييدهم بالأصفاد والسلاسل، إلى جانب تعرضهم لانتهاكات جسدية ونفسية تمس الكرامة الإنسانية.

وأضاف أن عدداً من الدول الأوروبية استدعت سفراء إسرائيل لديها للمطالبة بتوضيحات بشأن ما وصفته بسوء معاملة الناشطين، مؤكدًا أن "الوقت حان للانتقال من الأقوال إلى الأفعال".

وأشار إلى أن نظام العقوبات الأوروبي استُخدم سابقًا ضد مستوطنين إسرائيليين متهمين بممارسة العنف، مطالبًا بتوسيعه ليشمل مسؤولين آخرين متهمين بانتهاكات لحقوق الإنسان.

كما نقل البيان عن ديلا فالي قوله إن المسؤولين عن هذه الانتهاكات يجب أن يمثلوا أمام العدالة.

المصدر / فلسطين أون لاين