هيئة: استمرار تقييد السفر وإدخال الإمدادات عبر المعابر

أعلنت هيئة المعابر بغزة، تفاصيل حركة المعابر في قطاع غزة خلال الفترة الممتدة من 15 حتى 21 أيار/مايو 2026، مشيرة إلى استمرار القيود المفروضة على حركة السفر وإدخال الإمدادات إلى القطاع.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها الأسبوعي، صباح الجمعة، أن معبر رفح شهد سفر وعودة 403 حالات فقط، بواقع 249 مغادرًا و154 عائدًا، من أصل 1400 حالة مسجلة، بنسبة بلغت 28%.

وفي ما يتعلق بحركة الشاحنات، أفادت الهيئة بدخول 1287 شاحنة إلى قطاع غزة من أصل 4200 شاحنة متوقعة، بنسبة وصلت إلى 30%، بينها شاحنات مساعدات إنسانية وبضائع تجارية ومحروقات.

وأكدت الهيئة استمرار تقييد حركة السفر وإدخال الإمدادات عبر المعابر، في ظل الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة.

