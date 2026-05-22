اعتقالات واقتحامات واعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل، فيما شنت عمليات اقتحام وتفتيش واسعة في بلدات بمحافظتي الخليل ورام الله، تخللها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، بالتزامن مع تشديد الإجراءات العسكرية في البلدة القديمة من الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل واعتقلت أيوب إدريس الجمل، وأمير جواد أبو شخيدم، إلى جانب إياد محمد الأطرش من بلدة بيت أولا غرب المدينة، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب غرب الخليل، وداهمت عمارة سكنية وسط البلدة، وفتشت عددا من الشقق السكنية، متعمدة تحطيم محتوياتها بالكامل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي البلدة القديمة من مدينة الخليل، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية بحق الأهالي، وفرضت منع تجول في حارات جابر والسلايمة ووادي الحصين، ومنعت المواطنين من مغادرة منازلهم، لتأمين الحماية للمستوطنين خلال اقتحامهم تلك المناطق والحرم الإبراهيمي الشريف بذريعة الأعياد.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم قرية المغير شمال شرق رام الله، وداهمت عددا من منازل المواطنين واعتدت على أصحابها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت الليلة الماضية مدخلي القرية، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها لساعات طويلة، كما أطلقت قنابل الصوت تجاه المركبات.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية من مدخليها الغربي والشرقي، وداهمت عدة منازل وعاثت فيها خرابا وتكسيرا، واعتدت بالضرب على عدد من المواطنين.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون صباح اليوم مركبة تقل عائلة من قرية دير غسانة قرب قرية عطارة شمال رام الله، وحطموا زجاجها أثناء مرورها في المنطقة، دون أن يبلغ عن إصابات.

