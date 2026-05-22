الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار في غزة.. وقصف على خان يونس ورفح

22 مايو 2026 . الساعة 10:23 بتوقيت القدس
انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار متواصل من قبل الاحتلال

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تنفيذ قصف مدفعي وإطلاق نار وعمليات نسف استهدفت مناطق متفرقة، خصوصًا شرقي مدينة خان يونس وشمالي رفح، وسط تصعيد ميداني متواصل في المناطق الشرقية والجنوبية من القطاع.

وشهدت الساعات الماضية قصفًا مدفعيًا كثيفًا طال الأحياء الشمالية والشرقية لمدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال المتمركزة شرقي وجنوبي المدينة.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليتي نسف في مناطق شمال شرقي خان يونس خلال ساعات الليل.

وأمس الخميس أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر لعام 2023 ارتفعت لتصل إلى 72,775 شهيداً، بالإضافة إلى إصابة 172,750 آخرين بجروح متفاوتة.

المصدر / فلسطين أون لاين
