هيئة البترول توضح سبب تأخر الدورة العاشرة لتوزيع الغاز

أعلنت الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة أن تأخر البدء بالدورة العاشرة لتوزيع الغاز يعود إلى عدم انتظام دخول شاحنات الغاز خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أنه لم يدخل إلى قطاع غزة أي كميات من غاز الطهي الأحد والأمس واليوم، مؤكدة أن الاحتلال أعاد جميع الشاحنات فارغة.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، الخميس، أن إجمالي ما دخل خلال الأسبوع الجاري بلغ سبع شاحنات فقط، وهي كميات محدودة جداً لا تكفي لتنفيذ جدول التوزيع المقرر.

وبيّنت أن هذا النقص أدى إلى عدم استكمال الكشف الأخير من الدورة التاسعة، وبالتالي تأجيل بدء الدورة العاشرة، التي كان من المقرر انطلاقها في 20/05/2026.

وأضافت أنه في حال انتظام دخول الكميات، فمن المتوقع أن يبدأ أول كشف ضمن الدورة العاشرة في الأسبوع الذي يلي القادم، بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى.

وأكدت الهيئة أنها تتابع ملف التوريد بشكل مستمر، وستعلن عن أي مستجدات فور توفرها، معربة عن تفهمها للاحتياجات الماسة للمواطنين في ظل الظروف الحالية.

