لبنان: تقديرات بانكماش اقتصادي يصل إلى 10% بسبب العدوان

قال وزير المال اللبناني ياسين جابر: إن العدوان الإسرائيلي على لبنان قد يؤدي إلى انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة لا تقل عن 7% خلال العام الجاري، مع خسائر إجمالية قد تصل إلى نحو 20 مليار دولار.

وأوضح جابر، في مقابلة صحفية أمس الأربعاء، أنه يتوقع أن يتراوح الانكماش الاقتصادي في لبنان بين 7 و10% خلال عام 2026، مشيراً إلى أن حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن العدوان قد يفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

وأضاف أن استمرار التصعيد العسكري ينعكس بشكل مباشر على مختلف القطاعات الإنتاجية والاستثمارية، ما يزيد من الضغوط على الاقتصاد اللبناني ويعمّق من تداعيات الأزمة المالية.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على لبنان عبر عمليات قصف وتفجير منازل ومنشآت في عشرات البلدات اللبنانية، ما يسفر عن سقوط ضحايا وأضرار مادية واسعة.

وتحتل "إسرائيل" مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات من الحدود الجنوبية.

المصدر / فلسطين أون لاين