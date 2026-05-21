تنويه مهم صادر عن برنامج الغذاء العالمي WFP للمواطنين بغزة

21 مايو 2026 . الساعة 16:51 بتوقيت القدس
برنامج الغذاء العالمي

أصدر برنامج الغذاء العالمي، مساء الخميس، تنويها مهما للمواطنين في قطاع غزة، يتعلق في رابط التسجيل الذاتي الخاص فيه.

وقال البرنامج في تنويهه، إن رابط التسجيل الذاتي في قطاع غزة، سيتم إغلاقه مؤقتا لإجراء أعمال الصيانة.

وأشار إلى أنه في حال كان لديك تسجيل سابق، فإن برنامج الأغذية العالمي يمتلك بياناتك، ولن يؤثر ذلك على استحقاقك للمساعدة، داعيا إلى إعادة المحاولة للدخول إلى الرابط بعد عدة أيام أو خلال أسبوع.

رقم الاستفسار والشكاوى

ووضع برنامج الأغذية العالمي رقما مجانيا في تنويهه، للاستفسار أو الشكاوي وهو 1800124126 أو زياره أقرب مكتب مساعدة.

ويقدم برنامج الأغذية العالمي، مساعدات غذائية وعينية، للمواطنين في قطاع غزة، في ظل الحرب والحصار وتفاقم حالات الفقر جراء التضييق الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين
