الصحة اللبنانية: 3089 شهيدًا و9397 جريحًا منذ بدء العدوان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي ارتفعت إلى 3089 شهيدًا و9397 جريحًا.

وأوضح في بيان مقتضب، الخميس صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة، أن هذه الإحصائية الرسمية توثق أعداد الشهداء والجرحى المسجلين منذ بدء التصعيد العسكري والعدوان الإسرائيلي في الثاني من آذار/ مارس الماضي، مشيراً إلى استمرار الطواقم الطبية والإسعافية في العمل بمختلف المناطق اللبنانية للتعامل مع تداعيات الغارات والقصف المستمر.

وتواصل "إسرائيل" خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار عبر عمليات قصف وتفجير منازل ومنشآت في عشرات البلدات اللبنانية، ما يسفر عن سقوط ضحايا وأضرار مادية واسعة.

كما تحتل "إسرائيل" مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات من الحدود الجنوبية.

