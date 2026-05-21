المفتي العام يحدد موعد صلاة عيد الأضحى 2026

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1447هـ، سيكون الساعة السادسة وعشر دقائق صباحاً حسب التوقيت الصيفي.

وعيد الأضحى 2026 سيكون يوم الأربعاء 27 مايو، فيما توافق وقفة عرفة يوم الثلاثاء 26 مايو.

ودعا المفتي المواطنين لضرورة زيارة بيوت الشهداء والأسرى والجرحى والمحتاجين، وتفقد أحوال عائلاتهم، وحثّ القادرين والموسرين على أداء الأضاحي، لما في ذلك من تعزيز لصلة الأرحام والتكافل الاجتماعي، والمساهمة في تلبية احتياجات الفقراء والمحتاجين.

وللعام الثالث على التوالي، يحرم سكان قطاع غزة، من إحياء شعيرة الذبح في الأضحى، بسبب الحصار والحرب والقيود الإسرائيلية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحرب الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 أدت إلى تدمير ممنهج لقطاع الثروة الحيوانية، حيث تعرضت المزارع والحظائر والمرافق البيطرية ومستودعات ‌الأعلاف للقصف.

وقبل الحرب، كانت غزة تستورد ما بين 10 آلاف و20 ألف عجل، ومن 30 ألفاً إلى 40 ألف خروف سنوياً لموسم العيد.

