يديعوت أحرنوت: "إسرائيل" قد تشن حروبًا أكبر على إيران

قال مسؤول إسرائيلي "كبير" في المؤسسة الأمنية، إن "إسرائيل" قد تشن حروبا أكبر على الجمهورية الإيرانية من جديد، وذلك وفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت.

وأضاف المسؤول، الخميس: "الحرب مع إيران طويلة وما دام النظام لم يسقط فقد نضطر لدخول حروب مستمرة وربما كل عام".

وأكمل: "قد نشن حروبا بوتيرة أكبر على إيران للتأكد من أن برنامجها النووي وصواريخها الباليستية لا تشكل خطرا وجوديا".

وتلوح في الأيام الأخيرة كل من واشنطن و"تل أبيب" باستئناف الحرب على إيران، في وقت تهدد الأخيرة بحرب تتجاوز الشرق الأوسط بعد هذا التلويح.

وفي السياق، كشفت القناة الـ13 العبرية، أن "إسرائيل" في أعلى درجات التأهب، مشيرة إلى أن الحديث بين ترامب ونتنياهو لا ينقطع، وتدفق الذخيرة والسلاح متواصل بكثافة على غرار ما كانت عليه الحال في المرات السابقة.

المصدر / فلسطين أون لاين