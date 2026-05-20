المصادقة على خطة للسيطرة على أراض بالضفة تحت غطاء "الآثار والتراث"

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، الأربعاء، على خطة واسعة، بقيمة ربع مليار شيكل، للسيطرة على مواقع أثرية مزعومة بالضفة الغربية المحتلة، ما يتيح لها الادعاء بأن أي منطقة تسعى للسيطرة عليها، هي منطقة أثرية، وأن تعمد تل أبيب إلى استخدام غطاء "الآثار والتراث"، لدفع مخطّط ضمّ الضفة الغربية.

جاء ذلك بحسب ما أعلن بيان مشترك، صدر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، ووزارة المالية، ووزارة السياحة، ووزارة "التراث"، ووزارة الاستيطان؛ والذي أشار إلى أن الخطة "غير مسبوقة".

وذكر البيان أن "الحكومة صادقت اليوم على خطة واسعة النطاق بقيمة 250 مليون شيكل، لإنقاذ وحفظ وتطوير المواقع التراثية والآثارية في (الضفة الغربية) ووادي الأردن، و(بريّة الخليل)، وتيسير الوصول إليها".

و"يتضمن القرار إنشاء مراكز تراثية جديدة، وتطوير البنية التحتية السياحية، وتكثيف جهود الحماية من سرقة وتدمير الآثار، وتعزيز ارتباط الجمهور الإسرائيلي بالتراث التاريخي للشعب اليهودي في المنطقة"، بحسب البيان.

