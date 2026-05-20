فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اتفاق أوروبي مبدئي على إلغاء رسوم جمركية تحت تهديد ترامب

هيئة البترول: الاحتلال لم يسمح بدخول الغاز إلى غزة اليوم

قتيلان من شفاعمرو واللد وإصابتان خطيرتان بالطيبة وجسر الزرقاء

أرسنال يحتفي بلقب الدوري الإنجليزي بمسيرة احتفالية

"هيومن رايتس ووتش": "إسرائيل" تقيّد المساعدات وتقتل المدنيين بغزة

المصادقة على خطة للسيطرة على أراض بالضفة تحت غطاء "الآثار والتراث"

غضب دولي واستدعاء سفراء بعد اعتداء بن غفير على نشطاء "أسطول الصمود"

إيران: الولايات المتحدة تسعى لبدء حرب جديدة

غوتيريش: العالم يشهد أعلى عدد من النزاعات منذ 1945

غزة ولبنان يقطعان رأسي اللواء 401 المدرع

القسام يكشف النقاب عن أحد منفذي عملية أسر هدار غولدن

20 مايو 2026 . الساعة 20:17 بتوقيت القدس
...
للشهيد القائد عبد الله مجدي أبو هلال

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، مشاهد مصوّرة للشهيد القائد عبد الله مجدي أبو هلال، أحد عناصر كتيبة الشهيد محمد الشمالي (الكتيبة الشرقية) في لواء رفح جنوب قطاع غزة.

ووفق ما جاء في المادة المصوّرة، فقد قدّمت القسام أبو هلال باعتباره أحد المشاركين في العمليات الميدانية التي نُفذت خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة عام 2014، مشيرة إلى أنه كان من بين منفذي عملية أسر الضابط الإسرائيلي هدار غولدن خلال معارك رفح.

وأظهرت المشاهد، التي تم تداولها عبر منصات تابعة للقسام، لقطات توثّق مسيرة أبو هلال داخل صفوف الكتائب، إلى جانب عمليات تدريب وتحركات ميدانية، مع إبراز دوره ضمن وحدة القتال في لواء رفح، الذي يُعد من أبرز التشكيلات العسكرية التابعة للقسام في جنوب القطاع.

ويأتي نشر هذه المشاهد في إطار ما تصفه القسام بسياسة "توثيق سير الشهداء والقادة الميدانيين"، الذين شاركوا في عملياتها العسكرية خلال السنوات الماضية، خاصة في في معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023.

يشار إلى أنه في الأوّل من شهر آب / أغسطس من العام 2014، وضمن معركة "العصف المأكول"، نجحت كتائب الشهيد عز الدين القسّام (الجناح العسكري لحركة حماس) بأسر الجندي الإسرائيلي هدار جولدن، برتبة ملازم وقائد سرية في لواء "جفعاتي" وقريب رئيس الأركان الأسبق يوشيه يعلون، ويُعد من أطول الأسرى الإسرائيليين بقاء في قبضة المقاومة، حيث بقي محتجزا أكثر من 11 عاما.

وأُسر غولدن قبل ساعات من إعلان وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال نهاية معركة "العصف المأكول"، حيث تمكنت المقاومة من أسره وسحبه إلى أحد الأنفاق في منطقة رفح. ورد الجيش الإسرائيلي بتطبيق -لأول مرة- بروتوكول "هانيبال"، الذي يجيز استخدام القوة المفرطة لإحباط عملية الأسر، ما أدى إلى قصف عنيف للمنطقة أدى إلى استشهاد وأصيب مئات الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#كتائب القسام #رفح #القسام #هدار غولدن #عملية أسر هدار #الجمعة السوداء

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة