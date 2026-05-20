القسام يكشف النقاب عن أحد منفذي عملية أسر هدار غولدن

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، مشاهد مصوّرة للشهيد القائد عبد الله مجدي أبو هلال، أحد عناصر كتيبة الشهيد محمد الشمالي (الكتيبة الشرقية) في لواء رفح جنوب قطاع غزة.

ووفق ما جاء في المادة المصوّرة، فقد قدّمت القسام أبو هلال باعتباره أحد المشاركين في العمليات الميدانية التي نُفذت خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة عام 2014، مشيرة إلى أنه كان من بين منفذي عملية أسر الضابط الإسرائيلي هدار غولدن خلال معارك رفح.

وأظهرت المشاهد، التي تم تداولها عبر منصات تابعة للقسام، لقطات توثّق مسيرة أبو هلال داخل صفوف الكتائب، إلى جانب عمليات تدريب وتحركات ميدانية، مع إبراز دوره ضمن وحدة القتال في لواء رفح، الذي يُعد من أبرز التشكيلات العسكرية التابعة للقسام في جنوب القطاع.

ويأتي نشر هذه المشاهد في إطار ما تصفه القسام بسياسة "توثيق سير الشهداء والقادة الميدانيين"، الذين شاركوا في عملياتها العسكرية خلال السنوات الماضية، خاصة في في معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023.

يشار إلى أنه في الأوّل من شهر آب / أغسطس من العام 2014، وضمن معركة "العصف المأكول"، نجحت كتائب الشهيد عز الدين القسّام (الجناح العسكري لحركة حماس) بأسر الجندي الإسرائيلي هدار جولدن، برتبة ملازم وقائد سرية في لواء "جفعاتي" وقريب رئيس الأركان الأسبق يوشيه يعلون، ويُعد من أطول الأسرى الإسرائيليين بقاء في قبضة المقاومة، حيث بقي محتجزا أكثر من 11 عاما.

وأُسر غولدن قبل ساعات من إعلان وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال نهاية معركة "العصف المأكول"، حيث تمكنت المقاومة من أسره وسحبه إلى أحد الأنفاق في منطقة رفح. ورد الجيش الإسرائيلي بتطبيق -لأول مرة- بروتوكول "هانيبال"، الذي يجيز استخدام القوة المفرطة لإحباط عملية الأسر، ما أدى إلى قصف عنيف للمنطقة أدى إلى استشهاد وأصيب مئات الفلسطينيين.

