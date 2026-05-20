إيران: الولايات المتحدة تسعى لبدء حرب جديدة

20 مايو 2026 . الساعة 20:17 بتوقيت القدس
رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف

عد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة "تسعى لبدء حرب جديدة" على إيران، وتريد منها الاستسلام في المواجهة التي بدأت قبل أشهر.

وقال قاليباف الذي قاد وفد بلاده خلال جولة المباحثات التي جرت مع واشنطن في إسلام أباد، الشهر الماضي، إن "تحركات العدو، المعلنة والسرية، تظهر أنه لم يتخلَّ، رغم الضغط الاقتصادي والسياسي، عن أهدافه العسكرية، ويسعى لبدء حرب جديدة".

وأضاف في رسالة صوتية بثتها وسائل إعلام إيرانية، أن "المتابعة الدقيقة للوضع في الولايات المتحدة تعزز احتمال أنهم ما زالوا يأملون في استسلام الأمة الإيرانية".

المصدر / وكالات
