غوتيريش: العالم يشهد أعلى عدد من النزاعات منذ 1945

20 مايو 2026 . الساعة 20:00 بتوقيت القدس
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إن العالم يشهد حاليا أكبر عدد من النزاعات منذ عام 1945.

جاء ذلك في كلمة عبر تقنية الاتصال المرئي، خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني، المنعقد في العاصمة المغربية الرباط ليوم واحد.

وقال غوتيريش إن "حفظ السلام يشكل أحد أبرز الأدوار الملموسة للأمم المتحدة، لا سيما في وقت يشهد فيه العالم حاليا أكبر عدد من النزاعات منذ سنة 1945".

وأضاف: "منذ نحو ثمانية عقود، يعمل ذوو القبعات الزرق في بعض أكثر السياقات خطورة في العالم، ويحمون المدنيين مجازفين بحياتهم".

وتابع أن حفظ السلام "يظل أحد أدوات المجتمع الدولي الأكثر متانة ونجاعة"، مشددا على أن ذلك يتطلب "التزاما سياسيا ثابتا، ووسائل ترقى إلى مستوى الاحتياجات".

